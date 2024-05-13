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エスニック 新品 麻生地パッチワークワンピースA5
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￥2625税込
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商品の詳細
♥♥とってもシンプルで上品な麻生地パッチワークワンピースが登場しました。この秋、冬に素敵なワンピースをお出かけ下さい♥♥
✿各柄一点のみ
✿麻生地機械織り使用
✿裏地あるたい
✿両サイドポケットあり
✿背中チャック付き
✿両サイドスリット入り
✿サイズ✿
肩幅40cm 袖丈40cm
バスト102cm ウエスト96cm
ヒップ110cm 着丈110cm
♥♥当店は母国タイの手染めタイダイ衣類、モン族衣類、タイ民族衣類(男女)、コットンstonewash衣類盛り沢山。是非店内ご覧下さい♥♥
季節感...春,秋,冬
袖丈...七分袖
✿各柄一点のみ
✿麻生地機械織り使用
✿裏地あるたい
✿両サイドポケットあり
✿背中チャック付き
✿両サイドスリット入り
✿サイズ✿
肩幅40cm 袖丈40cm
バスト102cm ウエスト96cm
ヒップ110cm 着丈110cm
♥♥当店は母国タイの手染めタイダイ衣類、モン族衣類、タイ民族衣類(男女)、コットンstonewash衣類盛り沢山。是非店内ご覧下さい♥♥
季節感...春,秋,冬
袖丈...七分袖
商品の説明
エスニック柄パッチワークワンピース - アジアンファッション ...
ワンピース■エスニックパッチワーク 絹100％ノースリーブワンピース
ワンピース□エスニックパッチワーク 絹100％ノースリーブワンピース ...
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レーヨンパッチワークワンピース - アジアンファッション・エスニック ...
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