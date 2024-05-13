  • エスニック　新品　麻生地パッチワークワンピースA5
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エスニック　新品　麻生地パッチワークワンピースA5

Qspoon

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エスニック　新品　麻生地パッチワークワンピースA5
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商品の詳細

♥♥とってもシンプルで上品な麻生地パッチワークワンピースが登場しました。この秋、冬に素敵なワンピースをお出かけ下さい♥♥

✿各柄一点のみ
✿麻生地機械織り使用
✿裏地あるたい
✿両サイドポケットあり
✿背中チャック付き
✿両サイドスリット入り

✿サイズ✿
肩幅40cm　袖丈40cm　
バスト102cm　ウエスト96cm　
ヒップ110cm　着丈110cm

♥♥当店は母国タイの手染めタイダイ衣類、モン族衣類、タイ民族衣類(男女)、コットンstonewash衣類盛り沢山。是非店内ご覧下さい♥♥


季節感...春,秋,冬

袖丈...七分袖

商品の説明

エスニック柄パッチワークワンピース - アジアンファッション ...
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ワンピース■エスニックパッチワーク　絹100％ノースリーブワンピース
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ワンピース□エスニックパッチワーク 絹100％ノースリーブワンピース ...
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