エスニック　新品　麻生地パッチワークワンピースA5

商品の詳細

♥♥とってもシンプルで上品な麻生地パッチワークワンピースが登場しました。この秋、冬に素敵なワンピースをお出かけ下さい♥♥



✿各柄一点のみ

✿麻生地機械織り使用

✿裏地あるたい

✿両サイドポケットあり

✿背中チャック付き

✿両サイドスリット入り



✿サイズ✿

肩幅40cm 袖丈40cm

バスト102cm ウエスト96cm

ヒップ110cm 着丈110cm



♥♥当店は母国タイの手染めタイダイ衣類、モン族衣類、タイ民族衣類(男女)、コットンstonewash衣類盛り沢山。是非店内ご覧下さい♥♥





季節感...春,秋,冬



袖丈...七分袖