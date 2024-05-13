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TAN カーキウール レイヤード ワンピース
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￥6030税込
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商品の詳細
●基本的に交渉でのお値引きしていません(\u003e_\u003c)少しずつお値下げしていますのでお好きなタイミングでご購入頂けると嬉しいです。
●どうしても交渉されたい方は即購入される価格で常識内でお願い致します。具体的な金額ない方は申し訳ありませんがスルーさせて頂きます。
ご覧頂きありがとうございます(^^)
TANタンのカーキ ウール ニット レイヤード ワンピースです。
ブラウンっぽく映ってしまうんですが、もう少し緑感が強いカーキです。生地は全部繋がっています。
●表記サイズ→フリー
●丈約115cm
●状態→一般的な使用感です。ほぼ着ておらず毛玉などなく美品だと思います。
●素材→タグ写真をご確認ください。
※お願い
基本的にくるくる巻いて梱包します。サイズによってネコポスか匿名宅急便(ヤマト)での発送となります。たたみジワなどや神経質な方はご購入お控えお願い致します。
※トルソー参考サイズ→9号モデル、肩幅38cm、バスト86.5cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm
ご購入前にプロフお読み下さい☆
#tonavintage
ケープ
ポンチョ
重ね着
ニット
●どうしても交渉されたい方は即購入される価格で常識内でお願い致します。具体的な金額ない方は申し訳ありませんがスルーさせて頂きます。
ご覧頂きありがとうございます(^^)
TANタンのカーキ ウール ニット レイヤード ワンピースです。
ブラウンっぽく映ってしまうんですが、もう少し緑感が強いカーキです。生地は全部繋がっています。
●表記サイズ→フリー
●丈約115cm
●状態→一般的な使用感です。ほぼ着ておらず毛玉などなく美品だと思います。
●素材→タグ写真をご確認ください。
※お願い
基本的にくるくる巻いて梱包します。サイズによってネコポスか匿名宅急便(ヤマト)での発送となります。たたみジワなどや神経質な方はご購入お控えお願い致します。
※トルソー参考サイズ→9号モデル、肩幅38cm、バスト86.5cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm
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商品の説明
TAN カーキウール レイヤード ワンピースの通販 by tonashoes♡｜ラクマ
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タン TAN ウール レイヤード ニットワンピース ロング 七分袖 サイドオープン スタンドカラー 比翼仕立て 襟ベルト F カーキ /AA ■OS レディース
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タン TAN ウール レイヤード ニットワンピース ロング 七分袖 サイドオープン スタンドカラー 比翼仕立て 襟ベルト F カーキ /AA ■OS レディース
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タン TAN ウール レイヤード ニットワンピース ロング 七分袖 サイドオープン スタンドカラー 比翼仕立て 襟ベルト F カーキ /AA ■OS レディース
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COCODEAL (ココディール）シャツレイヤードワンピース 22春夏【72215221】フレアワンピース - 通販セレクトショップ HeartySelect | TODAYFUL.SNIDEL.CELFORD.COCODEAL等正規取扱 大阪枚方くずは
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