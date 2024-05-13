☆在庫処分 サマンサベガ ラウンドクリアストーンネックレス 1030 - その他

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Fspoon

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商品の詳細

補足説明：
サマンサベガラウンドクリアストーンネックレス1030


複数店舗で販売させて
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商品内容　：
サマンサベガの人気商品
性別:レディース
ブランド:SAMANTHAVEGA
※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承下さい


[型番：00072210240251]◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のラウンドクリアストーンネックレス大きめなクリアストーンがワンポイントのネックレス。チェーン部分のカットボールがアクセントになっています。シンプルで着用しやすいデザインです。


ブランドなど　：
//SamanthaVega(サマンサベガ)


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