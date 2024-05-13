☆在庫処分 サマンサベガ ラウンドクリアストーンネックレス 1030 - その他

商品の詳細

補足説明：

サマンサベガラウンドクリアストーンネックレス1030





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商品内容 ：

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性別:レディース

ブランド:SAMANTHAVEGA

※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承下さい





[型番：00072210240251]◇SAMANTHAVEGA(サマンサベガ)のラウンドクリアストーンネックレス大きめなクリアストーンがワンポイントのネックレス。チェーン部分のカットボールがアクセントになっています。シンプルで着用しやすいデザインです。





ブランドなど ：

//SamanthaVega(サマンサベガ)





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