【MAISON de SABRE】バックパック

商品の詳細

【メゾンドサブレ】リュック

パソコンの持ち運びに便利です⭐︎

未使用品ですが、

自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。





仕様

DriTan™技術を採用したフルグレインサステナブルレザー

快適に背負えるライトウェア設計

外部ファスナーポケット×4:メイン収納部、正面ポーチ、スマホ用ポケット、PC用ポケット

パッド付き背面ポケットは16インチまでのノートPCが収納可能

内部ポケット×5:ファスナーポケット×1、オープンポケット×4

裏地:耐久性のあるペブルレザーとお手入れ簡単なプレミアムコットンツイル生地

磨き上げられたゴールドハードウェア

安全で開け閉めが滑らかな光沢感のあるブラス製ジッパー

背負い心地の良いパッド入りバックパネルと調節可能なストラップ

型崩れせず直立するベースパネル構造

快適に背負えるライトウェア設計

持ち運び便利なラウンド型ハンドル付き

刻印・取り外し可能なレザーキーホルダー

内部キークリップ(長さ:18cm)、伸縮性のある内部ボトルホルダー(900mlまで)

計11ポケット:【外部】ファスナーポケット×4、サイドポケット×2【内部】ファスナーポケット×1、オープンポケット×4

サイズ:約高さ41cm(ハンドル込み47cm)×横幅31cm×マチ幅16cm

収納容量:12.5L

重量:1.2kg



柄・デザイン···無地



カラー···ブルー



素材···本革