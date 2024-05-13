- 当日発送
- 送料無料
【MAISON de SABRE】バックパック
- 販売価格 ：
-
￥13000税込
- 獲得ポイント ：
- 347ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【メゾンドサブレ】リュック
パソコンの持ち運びに便利です⭐︎
未使用品ですが、
自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。
仕様
DriTan™技術を採用したフルグレインサステナブルレザー
快適に背負えるライトウェア設計
外部ファスナーポケット×4:メイン収納部、正面ポーチ、スマホ用ポケット、PC用ポケット
パッド付き背面ポケットは16インチまでのノートPCが収納可能
内部ポケット×5:ファスナーポケット×1、オープンポケット×4
裏地:耐久性のあるペブルレザーとお手入れ簡単なプレミアムコットンツイル生地
磨き上げられたゴールドハードウェア
安全で開け閉めが滑らかな光沢感のあるブラス製ジッパー
背負い心地の良いパッド入りバックパネルと調節可能なストラップ
型崩れせず直立するベースパネル構造
快適に背負えるライトウェア設計
持ち運び便利なラウンド型ハンドル付き
刻印・取り外し可能なレザーキーホルダー
内部キークリップ(長さ:18cm)、伸縮性のある内部ボトルホルダー(900mlまで)
計11ポケット:【外部】ファスナーポケット×4、サイドポケット×2【内部】ファスナーポケット×1、オープンポケット×4
サイズ:約高さ41cm(ハンドル込み47cm)×横幅31cm×マチ幅16cm
収納容量:12.5L
重量:1.2kg
柄・デザイン···無地
カラー···ブルー
素材···本革
パソコンの持ち運びに便利です⭐︎
未使用品ですが、
自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。
仕様
DriTan™技術を採用したフルグレインサステナブルレザー
快適に背負えるライトウェア設計
外部ファスナーポケット×4:メイン収納部、正面ポーチ、スマホ用ポケット、PC用ポケット
パッド付き背面ポケットは16インチまでのノートPCが収納可能
内部ポケット×5:ファスナーポケット×1、オープンポケット×4
裏地:耐久性のあるペブルレザーとお手入れ簡単なプレミアムコットンツイル生地
磨き上げられたゴールドハードウェア
安全で開け閉めが滑らかな光沢感のあるブラス製ジッパー
背負い心地の良いパッド入りバックパネルと調節可能なストラップ
型崩れせず直立するベースパネル構造
快適に背負えるライトウェア設計
持ち運び便利なラウンド型ハンドル付き
刻印・取り外し可能なレザーキーホルダー
内部キークリップ(長さ:18cm)、伸縮性のある内部ボトルホルダー(900mlまで)
計11ポケット:【外部】ファスナーポケット×4、サイドポケット×2【内部】ファスナーポケット×1、オープンポケット×4
サイズ:約高さ41cm(ハンドル込み47cm)×横幅31cm×マチ幅16cm
収納容量:12.5L
重量:1.2kg
柄・デザイン···無地
カラー···ブルー
素材···本革
商品の説明
DRY BACKPACK / ドライ バックパック – FILSON JAPAN
セール】【グッシオベーシック】大容量バックパック アウトドア ...
BEAMS HEART（ビームス ハート）BEAMS HEART / ポリエステル 杢素材 ...
[Naturehike] 公式ショップ バックパック 登山 リュック ハイキングバッグ リュックサック アウトドア 大容量 収納性 防水 防災 軽量 高通気性 多機能 男女兼用 旅行用 スポーツ キャンプ レインカバー付き
Samsonite RED別注／2WAYバックパック (QS0-9007-BL)
JB002 ジョイントバックパック スタンダードエディション | ワークマン ...
Rothco キャンプ バックパック | BAGS & LUGGAGE,POUCH etc. | SWAN ...
バークマウンテン32Lバックパック
TIMÓN BACKPACK BLACK EDITION｜MAKAVELIC OFFICIAL ONLINE STORE
アクティブバックパック
バックパック | tradexautomotive.com
アンダーアーマー公式】 UAクール ターポリン バックパック3.0 27L ...
ビジネスリュック 大容量 パソコンリュック PCバッグ PC バックパック カジュアル バックパック リュックサック バッグ かばん 鞄 メンズ 軽量 大きめ 防水
ソバニ公式 バックパック HANACO リュック マザーズバッグ ビジネスバッグ
レディース・バッグ・リュック/バックパックのデイリーランキング
-
-
1
ハンティングワールド リュック
リュック/バックパック
￥16,170
-
-
-
-
-