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BURTONのレディースジャケットリバーシブル

Ispoon

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商品の詳細

バートンレディースジャケットリバーシブルです。
着ないうちに体型の変化のため切れなくなりました…

Sサイズですので小さめな方にオススメです。

商品の説明

BURTONのレディースジャケットリバーシブル
ウィメンズ Burton ムーンデイズ ジャケット

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