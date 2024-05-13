コート ZARA 未使用

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ザラ

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商品の詳細

2022年12月に購入したコートです。
ネット購入しサイズが思ったより大きくタグは切りましたが外出はしていません。

身幅54cm
着丈65.5cm

カラー…ネイビーブルー
着丈···ミドル
フード···フードなし
季節感···冬

商品の説明

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