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PORTER ポーター 吉田カバン タンカー リュック バックパック バッグ 黒
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商品の詳細
PORTERポーター
タンカー
リュックバッグバックパック
サイズ：W:28cm/H:37cm/D:12cm
カラー
黒ブラック
自宅保管品となりますので中古にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。
男女問わず似合うデザイン性とナイロン独自の柔らかい印象がマッチしたアイテム。
こちらはフロントポケットが左右非対称なのが特徴的。
左はフラップ付きのスナップ留めのポケットに右はベルクロ+スナップ留めのポケット。
メイン収納はフラップタイプの上部を開けるとコードで絞る巾着スタイル。
内部には吊り下げ式のジップポケットがあり、すぐに取り出したい小物などの収納に便利。
サイドのジップには上部のフラップを開けなくてもメイン収納にアクセス可能。
サイズW300/H400/D120
1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。
タンカー
リュックバッグバックパック
サイズ：W:28cm/H:37cm/D:12cm
カラー
黒ブラック
自宅保管品となりますので中古にご理解頂ける方、神経質な方は御遠慮下さい。
男女問わず似合うデザイン性とナイロン独自の柔らかい印象がマッチしたアイテム。
こちらはフロントポケットが左右非対称なのが特徴的。
左はフラップ付きのスナップ留めのポケットに右はベルクロ+スナップ留めのポケット。
メイン収納はフラップタイプの上部を開けるとコードで絞る巾着スタイル。
内部には吊り下げ式のジップポケットがあり、すぐに取り出したい小物などの収納に便利。
サイドのジップには上部のフラップを開けなくてもメイン収納にアクセス可能。
サイズW300/H400/D120
1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル（表面）+ポリエステル綿（中間層）+ナイロンタフタ（裏面）の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。
商品の説明
PORTER ポーター 吉田カバン タンカー リュック バックパック バッグ 黒
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