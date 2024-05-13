トッカ バイカラー リュック バックパック - リュック/バックパック

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トッカ バイカラー リュック バックパック
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商品の詳細
toccaの大人っぽいリボンリュック
縦:約34cm
横:約26cm
マチ:約14.5cm
ダークグレー×黒×カーキ
外ポケット3個
内ポケット2個
ナイロン×レザー
カラー···ブラック、カーキ
素材···ナイロン
0056
縦:約34cm
横:約26cm
マチ:約14.5cm
ダークグレー×黒×カーキ
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商品の説明
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