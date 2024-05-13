トッカ バイカラー リュック バックパック - リュック/バックパック

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トッカ　バイカラー　リュック　バックパック

トッカ

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トッカ　バイカラー　リュック　バックパック
トッカ　バイカラー　リュック　バックパック
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商品の詳細

toccaの大人っぽいリボンリュック

縦:約34cm
横:約26cm
マチ:約14.5cm

ダークグレー×黒×カーキ

外ポケット3個
内ポケット2個

ナイロン×レザー


カラー···ブラック、カーキ
素材···ナイロン

0056

商品の説明

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