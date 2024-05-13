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★レトロ★バーバリーリュックサック子供用★
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商品の詳細
子供の頃に使っていたものになります。
目立った傷・汚れなどはありませんが、長期間自宅保管の為、神経質な方・完璧を求める方はお控え下さい。
現状品になります
すり替え防止の為、返品はお断りしています。
#バーバリー
#リュックサック
#レトロ
#かばん
#子供用
目立った傷・汚れなどはありませんが、長期間自宅保管の為、神経質な方・完璧を求める方はお控え下さい。
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商品の説明
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