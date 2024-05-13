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【美品✨】Paul Smith ブライトストライプウェビング リュック ナイロン

ポールスミス

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5324税込

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【美品✨】Paul Smith ブライトストライプウェビング リュック ナイロン
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商品の詳細

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#ぽんたのレディース
#ぽんたのバッグ

●アイテム

PaulSmithポールスミス
ブライトストライプマルチストライプ
ウェビングリュックバックパックナイロン
ロゴプレートレザーロゴ

●状態

軽微な擦れがある程度で目立つ傷等見当たらず
全体的にキレイな美品です！
これから気持ち良くご使用頂けます。
ファスナープルを一部、社外性に代用していますので、お写真10枚目左下でご確認下さい。
素敵なバッグを是非この機会に！

●実寸（cm）※平置きで計測

高さ26
横44
マチ1
ショルダー37

（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）

●カラー

ブラック　黒
マルチカラー

●素材

ナイロン
レザー　本革

●購入元
古物市場
正規品鑑定済み

★★★★★★★★★

管理番号　Y00876504

商品の説明

PAUL SMITHポールスミス ブライトストライプウェビング バックパック リュック【-】【MBGA71381】
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