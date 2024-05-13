【美品✨】Paul Smith ブライトストライプウェビング リュック ナイロン

商品の詳細

商品をご覧頂きありがとうございます(^^)



全商品、即決OKです！

気になることはコメント下さいね！



#ぽんたのレディース

#ぽんたのバッグ



●アイテム



PaulSmithポールスミス

ブライトストライプマルチストライプ

ウェビングリュックバックパックナイロン

ロゴプレートレザーロゴ



●状態



軽微な擦れがある程度で目立つ傷等見当たらず

全体的にキレイな美品です！

これから気持ち良くご使用頂けます。

ファスナープルを一部、社外性に代用していますので、お写真10枚目左下でご確認下さい。

素敵なバッグを是非この機会に！



●実寸（cm）※平置きで計測



高さ26

横44

マチ1

ショルダー37



（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）



●カラー



ブラック 黒

マルチカラー



●素材



ナイロン

レザー 本革



●購入元

古物市場

正規品鑑定済み



★★★★★★★★★



管理番号 Y00876504