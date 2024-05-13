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【美品✨】Paul Smith ブライトストライプウェビング リュック ナイロン
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￥5324税込
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商品の詳細
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全商品、即決OKです！
気になることはコメント下さいね！
#ぽんたのレディース
#ぽんたのバッグ
●アイテム
PaulSmithポールスミス
ブライトストライプマルチストライプ
ウェビングリュックバックパックナイロン
ロゴプレートレザーロゴ
●状態
軽微な擦れがある程度で目立つ傷等見当たらず
全体的にキレイな美品です！
これから気持ち良くご使用頂けます。
ファスナープルを一部、社外性に代用していますので、お写真10枚目左下でご確認下さい。
素敵なバッグを是非この機会に！
●実寸（cm）※平置きで計測
高さ26
横44
マチ1
ショルダー37
（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）
●カラー
ブラック 黒
マルチカラー
●素材
ナイロン
レザー 本革
●購入元
古物市場
正規品鑑定済み
★★★★★★★★★
管理番号 Y00876504
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PaulSmithポールスミス
ブライトストライプマルチストライプ
ウェビングリュックバックパックナイロン
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●状態
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●実寸（cm）※平置きで計測
高さ26
横44
マチ1
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ブラック 黒
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ナイロン
レザー 本革
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古物市場
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商品の説明
【美品✨】Paul Smith ブライトストライプウェビング リュック ナイロン
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