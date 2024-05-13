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Vivienne Westwood ワンショルダーバッグ
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￥8775税込
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商品の詳細
ポケットがたくさんあり、使い勝手は良いです。
1度だけ使用しましたが使用頻度が少ないため出品いたします。
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
カラー...パープル
素材...ナイロン
ご質問等あればお気軽にお声掛けください。
商品の説明
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