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イーストパックxmm6
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￥9589税込
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商品の詳細
#mm6
#eastpak
#エムエムシックス
#イーストパック
#backpack
#バックパック
mm6とイーストパックのコラボリュックです。
カラー···ブルー、ホワイト
中から返すと、ブルーからホワイト
なります。
傷汚れは等は確認した限りはないように思いますがラベルの糸が劣化しています。使用感もあるかと思いますので、写真どちらもご確認下さい。ご了承頂ける方よろしくお願いいたします。
(H41×W28×D14cm)31,900円でした
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#エムエムシックス
#イーストパック
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mm6とイーストパックのコラボリュックです。
カラー···ブルー、ホワイト
中から返すと、ブルーからホワイト
なります。
傷汚れは等は確認した限りはないように思いますがラベルの糸が劣化しています。使用感もあるかと思いますので、写真どちらもご確認下さい。ご了承頂ける方よろしくお願いいたします。
(H41×W28×D14cm)31,900円でした
商品の説明
イーストパックxmm6-
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イーストパックxmm6 - リュック/バックパック
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