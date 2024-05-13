極美品】FURLA ミニリュック ノエミ レザー シボ革 ロゴ金具 ブラック ...

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。



○アイテム

FURLAフルラ ミニリュック バックパック ノエミ レザー シボ革 ロゴ金具 ゴールド金具 チャーム 巾着



ブランドオークションで購入しました。

万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。

※必ず評価前にご連絡お願い致します。



○サイズ

タテ23cm

ヨコ22cm

マチ8cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。



○状態

とても綺麗な状態です。



○カラー

ブラック 黒



○素材

レザー 革



○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号23G1117