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スェードエスパドリーユ

ジャーナルスタンダード

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スェードエスパドリーユ
スェードエスパドリーユ
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商品の詳細

カラー···ブルー
素材···スエード
柄・デザイン···無地
38サイズ

ジャーナルスタンダードで数年前に
税抜き価格¥10,000-で購入しました。
ブルーのスェードにイエローがポイントの
エスパドリーユです。
夏のリゾート　ワンピースやショートパンツと
あわせても可愛いバレエシューズのような
エスパドリーユです。
ブルーの専用箱に入れて宅急便サイズで発送予定です。
気になる点がございましたコメントお願いいたします。

商品の説明

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