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Samantha Vega ミニフラッター ホワイト

サマンサヴェガ

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Samantha Vega ミニフラッター ホワイト
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商品の詳細

2回使用しました。
3枚目の様な黒ずみがあるところがあります。
目立つ汚れはありませんが、白なので気になる方はお控えください。
付属のチャームとショルダー用の紐は1度も使用していません。

商品の説明

Samantha Vega ミニフラッター ホワイト
サマンサベガ SAMANTHAVEGA ミニフラッター (ホワイト) -Samantha ...

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