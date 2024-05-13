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Samantha Vega ミニフラッター ホワイト
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￥3293税込
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商品の詳細
3枚目の様な黒ずみがあるところがあります。
目立つ汚れはありませんが、白なので気になる方はお控えください。
付属のチャームとショルダー用の紐は1度も使用していません。
商品の説明
サマンサベガ SAMANTHAVEGA ミニフラッター (ホワイト) -Samantha ...
サマンサベガ SAMANTHAVEGA ミニフラッター (ホワイト) -Samantha ...
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