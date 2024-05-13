LA BAGAGERIE 本革×ナイロンフリンジ付きショルダーバッグ

商品の詳細

ラ バガジェリーのナイロンと本革で出来た

ショルダーバッグです



多少の小傷はありますが、目立ったダメージはありません









●サイズ：

縦幅25cm

横幅33cm

マチ12cm

ショルダー部分43cm



●素材：牛革×ナイロン



●その他、注意事項：

リサイクル商品ですのでご理解頂けた方にお譲り致します



コメント無しでの購入でも大丈夫です



＊その他にも多数の鞄を扱っております