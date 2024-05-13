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LA BAGAGERIE 本革×ナイロンフリンジ付きショルダーバッグ

ラバガジェリー

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販売価格 ：

2294税込

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LA BAGAGERIE 本革×ナイロンフリンジ付きショルダーバッグ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ラ　バガジェリーのナイロンと本革で出来た
ショルダーバッグです

多少の小傷はありますが、目立ったダメージはありません




●サイズ：
縦幅25cm
横幅33cm
マチ12cm
ショルダー部分43cm

●素材：牛革×ナイロン

●その他、注意事項：
リサイクル商品ですのでご理解頂けた方にお譲り致します

コメント無しでの購入でも大丈夫です

＊その他にも多数の鞄を扱っております

商品の説明

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