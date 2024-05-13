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agete アガット　k10 ラリマー　アイオライトリング　9号

アガット

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agete アガット　k10 ラリマー　アイオライトリング　9号
agete アガット　k10 ラリマー　アイオライトリング　9号
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商品の詳細

目立つ傷等はなく、使用頻度も少ないのですが、使用していた商品です。
細かい点が気になる方はご購入をお控えください。

◎薬指（下）
アガット　ラリマー\u0026アイオライトリングk109号


材質···ラリマー、アイオライト、k10
カラー···ゴールド
装飾···その他ストーン

商品の説明

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