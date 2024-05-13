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agete アガット k10 ラリマー アイオライトリング 9号
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￥9460税込
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商品の詳細
目立つ傷等はなく、使用頻度も少ないのですが、使用していた商品です。
細かい点が気になる方はご購入をお控えください。
◎薬指（下）
アガット ラリマー\u0026アイオライトリングk109号
材質···ラリマー、アイオライト、k10
カラー···ゴールド
装飾···その他ストーン
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◎薬指（下）
アガット ラリマー\u0026アイオライトリングk109号
材質···ラリマー、アイオライト、k10
カラー···ゴールド
装飾···その他ストーン
商品の説明
agete】アガット K10 アイオライト リング 9号-
agete】アガット K10 アイオライト リング 9号-
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