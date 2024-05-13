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未使用タグ付き POPCORN ポップコーン キンチャク ショルダー バッグ

グリーンレーベルリラクシング

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商品の詳細

未使用タグ付き　POPCORNKFキンチャクショルダーバッグ
greenlabelrelaxingグリーンレーベルリラクシング
UNITEDARROWS　ユナイテッドアローズ

POPCORNポップコーン
キンチャクショルダー

バッグ
カラー···ブルー
柄・デザイン···無地
素材···スエード
底マチ13cm
高さ32cm
底横幅29cm
巾着タイプで柔らかい素材なので底のマチ以上に広がります。

greenlabelrelaxing

内側ジッパーありとなしポケットついてます

発送は一旦最大に設定してあります。


素材...スエード

カラー...ブルー

商品の説明

未使用タグ付き POPCORN ポップコーン キンチャク ショルダー バッグ
＜CITEN＞ポップコーン キンチャクショルダー
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