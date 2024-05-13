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HANAEMORI ハナエモリ チェーン クラッチバッグ☆美品
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￥3292税込
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商品の詳細
9999円→→限定のお値下げ
高級感があるクラッチバッグ
昔のものなのでもう販売してないかと思いますヽ(´□︎｀。)ノ
新品で使ってないので美品だと思います♪
(HANAEMORI)
結婚式など二次会、ドレスアップにいかがでしょうか？^-^
チェーンはワイヤー風で切れないようになっております！
サイズは載せておきますので、ご確認下さい！！
コンパクト発送させて頂きますのでよろしくお願い致します☆
長期自宅保管の為、ご理解できる方のみご購入下さい♪
中に刻印あり。
開く磁石部分にも刻印あります。
写真をこれ以上載せられないため
アップでご確認ください^-^
ご希望の方は写真アップしますので言ってくださいね^-^
商品の説明
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