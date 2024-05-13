HANAEMORI ハナエモリ　チェーン　クラッチバッグ☆美品

商品の詳細

今週限定お値下げ致しました^-^

9999円→→限定のお値下げ



高級感があるクラッチバッグ

昔のものなのでもう販売してないかと思いますヽ(´□︎｀。)ノ

新品で使ってないので美品だと思います♪

(HANAEMORI)



結婚式など二次会、ドレスアップにいかがでしょうか？^-^



チェーンはワイヤー風で切れないようになっております！



サイズは載せておきますので、ご確認下さい！！



コンパクト発送させて頂きますのでよろしくお願い致します☆



長期自宅保管の為、ご理解できる方のみご購入下さい♪



中に刻印あり。

開く磁石部分にも刻印あります。

写真をこれ以上載せられないため

アップでご確認ください^-^



ご希望の方は写真アップしますので言ってくださいね^-^