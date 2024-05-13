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新品未使用 フェイラー　ウィンターローズハート　ブルー　ショルダーバッグ　バッグ

フェイラー

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新品未使用 フェイラー　ウィンターローズハート　ブルー　ショルダーバッグ　バッグ
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商品の詳細

フェイラー　巾着ショルダーです。

サイズ約25×25×6cm

畳んでビニール梱包し、宅急便コンパクトでの発送予定です。

新品未使用ですが自宅保管のため、完璧な品をお求めの場合は購入をお控えください。


フェイラーウィンターローズ　ハート



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商品の説明

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