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新品未使用 フェイラー ウィンターローズハート ブルー ショルダーバッグ バッグ
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￥5444税込
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商品の詳細
フェイラー 巾着ショルダーです。
サイズ約25×25×6cm
畳んでビニール梱包し、宅急便コンパクトでの発送予定です。
新品未使用ですが自宅保管のため、完璧な品をお求めの場合は購入をお控えください。
フェイラーウィンターローズ ハート
#フェイラー
#FEILER
#ウィンターローズ
#ハート
サイズ約25×25×6cm
畳んでビニール梱包し、宅急便コンパクトでの発送予定です。
新品未使用ですが自宅保管のため、完璧な品をお求めの場合は購入をお控えください。
フェイラーウィンターローズ ハート
#フェイラー
#FEILER
#ウィンターローズ
#ハート
商品の説明
新品未使用 フェイラー ウィンターローズハート ブルー ショルダーバッグ バッグ
新品未使用 フェイラー ウィンターローズハート ブルー ショルダーバッグ バッグ
新品未使用 フェイラー ウィンターローズハート ブルー ショルダーバッグ バッグ
新品未使用 フェイラー ウィンターローズハート ブルー ショルダーバッグ バッグ
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