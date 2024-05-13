極美品　アクアスキュータム　ノーカラー　コート　ロングジャケット　白黒　S

商品の詳細

Aquascutum アクアスキュータム



アクアスキュータムのコートのご紹介です

３スナップボタン 総裏地 ノーベント サイドスリット



表ナイロン７０％綿３０％

裏キュプラ



カラー白黒



サイズS



肩幅 約４８cm

着丈 約８０cm

身幅 約４９cm

袖丈 約４４ｃm



※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。



使用感もなく、状態は良いと思います

気になるような大きなダメージ等はないと思います2303