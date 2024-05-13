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極美品 アクアスキュータム ノーカラー コート ロングジャケット 白黒 S
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￥6174税込
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商品の詳細
Aquascutum アクアスキュータム
アクアスキュータムのコートのご紹介です
３スナップボタン 総裏地 ノーベント サイドスリット
表ナイロン７０％綿３０％
裏キュプラ
カラー白黒
サイズS
肩幅 約４８cm
着丈 約８０cm
身幅 約４９cm
袖丈 約４４ｃm
※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。
使用感もなく、状態は良いと思います
気になるような大きなダメージ等はないと思います2303
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表ナイロン７０％綿３０％
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身幅 約４９cm
袖丈 約４４ｃm
※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。
使用感もなく、状態は良いと思います
気になるような大きなダメージ等はないと思います2303
商品の説明
極美品◎正規品 日本製 Aquascutum アクアスキュータム lyria生地 ウール×アルパカ ロング チェスターコート 黒×白×黄系 チェック柄 8
極美品◎正規品 日本製 Aquascutum アクアスキュータム lyria生地 ウール×アルパカ ロング チェスターコート 黒×白×黄系 チェック柄 8 | フリマアプリ ラクマ
2023年最新】アクアスキュータム ノーカラージャケットの人気アイテム ...
極美品◎正規品 日本製 Aquascutum アクアスキュータム lyria生地 ウール×アルパカ ロング チェスターコート 黒×白×黄系 チェック柄 8
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極美品 アクアスキュータム カシミヤ100% ステンカラーコート L相当 ...
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