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極美品　アクアスキュータム　ノーカラー　コート　ロングジャケット　白黒　S

アクアスキュータム

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6174税込

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極美品　アクアスキュータム　ノーカラー　コート　ロングジャケット　白黒　S
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

Aquascutum　アクアスキュータム

アクアスキュータムのコートのご紹介です
３スナップボタン　総裏地　ノーベント　サイドスリット

表ナイロン７０％綿３０％
裏キュプラ　　

カラー白黒

サイズS

肩幅　　約４８cm
着丈　　約８０cm
身幅　　約４９cm
袖丈　約４４ｃm

※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。

使用感もなく、状態は良いと思います
気になるような大きなダメージ等はないと思います2303

商品の説明

極美品　アクアスキュータム　ノーカラー　コート　ロングジャケット　白黒　S
極美品◎正規品 日本製 Aquascutum アクアスキュータム lyria生地 ウール×アルパカ ロング チェスターコート 黒×白×黄系 チェック柄 8
極美品　アクアスキュータム　ノーカラー　コート　ロングジャケット　白黒　S
極美品◎正規品 日本製 Aquascutum アクアスキュータム lyria生地 ウール×アルパカ ロング チェスターコート 黒×白×黄系 チェック柄 8 | フリマアプリ ラクマ
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