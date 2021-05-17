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【TORY BURCI】トリーバーチ　3way ショルダーバッグ　クラッチバッグ

トリーバーチ

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【TORY BURCI】トリーバーチ　3way ショルダーバッグ　クラッチバッグ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

☆匿名配送メルカリ便

☆ブランド…TORYBURCH、トリーバーチ、アマンダ

☆カラー…カーキ/グレー

☆仕様…3way
　セカンドバッグ
斜め掛けバッグ(画像1)
　　　　斜め掛けバッグ(画像2)
　肩掛け
　　　　アマンダ
外背側　ファスナーポケット×1
　　オープンポケット×2
ファスナーポケット×1
開閉…スナップボタン/マグネット

☆カーフレザー、シボ革
　　　　

☆サイズ…よこ　約30㎝
　　　　たて　　20㎝
　　　　全長　　37㎝



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商品の説明

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