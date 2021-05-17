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【TORY BURCI】トリーバーチ 3way ショルダーバッグ クラッチバッグ
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￥5060税込
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商品の詳細
☆匿名配送メルカリ便
☆ブランド…TORYBURCH、トリーバーチ、アマンダ
☆カラー…カーキ/グレー
☆仕様…3way
セカンドバッグ
斜め掛けバッグ(画像1)
斜め掛けバッグ(画像2)
肩掛け
アマンダ
外背側 ファスナーポケット×1
オープンポケット×2
ファスナーポケット×1
開閉…スナップボタン/マグネット
☆カーフレザー、シボ革
☆サイズ…よこ 約30㎝
たて 20㎝
全長 37㎝
☆真贋、鑑定済み商品を大手中古ブランド店で
購入しています。
ご購入を頂きますと、24時間以内には
ヤマト運輸営業所からお送り致します。
☆ブランド…TORYBURCH、トリーバーチ、アマンダ
☆カラー…カーキ/グレー
☆仕様…3way
セカンドバッグ
斜め掛けバッグ(画像1)
斜め掛けバッグ(画像2)
肩掛け
アマンダ
外背側 ファスナーポケット×1
オープンポケット×2
ファスナーポケット×1
開閉…スナップボタン/マグネット
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☆サイズ…よこ 約30㎝
たて 20㎝
全長 37㎝
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商品の説明
[トリーバーチ] バッグ ぺブルレザー ブリテン ロゴ 3way リストレット チェーン ショルダー ウォレット クロスボディ 斜めがけ クラッチ バッグ ブラック 141012
トリーバーチ TORY BURCH 3WAY ショルダー クラッチ バッグ レザー 黒 ブラック ロゴ 斜め掛け 保存袋付き ☆AA★ レディース
◆トリーバーチ◆3WAYバッグ ショルダー/クラッチ/ボディバッグ | フリマアプリ ラクマ
[トリーバーチ] バッグ ぺブルレザー ブリテン ロゴ 3way リストレット チェーン ショルダー ウォレット クロスボディ 斜めがけ クラッチ バッグ ライトメドウスイート 141012
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