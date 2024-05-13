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FURLA フルラ ショルダーバック グレージュ
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商品の詳細
5年前にハワイのFURLAで購入しました。
色はグレージュになります。
縦18センチ 横20センチ
外側も内側も目立った汚れや傷はないので綺麗な方だと思います。
値引きも少しなら可能です。
宜しくお願いします。
色はグレージュになります。
縦18センチ 横20センチ
外側も内側も目立った汚れや傷はないので綺麗な方だと思います。
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商品の説明
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