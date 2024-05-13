lovan' オフショルジャケット パンツ

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商品の詳細

カラー···ブラック



季節感···秋



季節感···秋、冬



1回着用したのですが、似合わなかったためお譲り致します



圧縮して発送させて頂きます



バラですと

ジャケット5000円

パンツ3500円

になります