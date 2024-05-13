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【Vivienne Westwood】オーヴ総柄 ストール
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￥2574税込
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商品の詳細
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☑︎フォロワー様お値引き
※1500〜2000円未満→100円引き
※〜5999円→200円引き
※〜9999円→300円引き
※10000円〜→400円引き
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■商品説明
▲ブランド:VivienneWestwood
状態:◯
※古着特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。
VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)のストールです。
華やかなカラーリングのブロックチェックとオーヴの総柄がインパクトのあるデザインです。
▲サイズ
縦・・・41
横（フリンジ含まず）・・・180
（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。）
▲usedである事をご理解の上、ご検討ください。
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VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)のストールです。
華やかなカラーリングのブロックチェックとオーヴの総柄がインパクトのあるデザインです。
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縦・・・41
横（フリンジ含まず）・・・180
（平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。）
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商品の説明
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