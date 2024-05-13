【特価】 0.709 ファンシー イエロー ダイヤ ルース 裸石 天然 蛍光

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【特価】0.709ctFancyLightBrownishYellowファンシーイエローダイヤモンドダイヤルース裸石天然蛍光大粒中央宝石研究所ソーティング



0.7ctの存在感あるサイズ。

カラーダイヤには、色々な蛍光性ダイヤが

存在し、その光り方は大変ユニークです。

こちらは、なかなか見かけることのない

オレンジ系の蛍光性ダイヤモンド。

マニア必見。相当なレア商品です



【詳細】

主石:天然ダイヤモンド

カラット(Carat):0.709ct

カラー(Color):FancyLightBrownishYellow

クラリティ(Clarity):I1

蛍光性(Fluorescence):MediumOrange

サイズ(Size):5.64-5.70x3.51



【付属品】

中央宝石研究所ソーティング付き



【注意事項】

▪加工依頼も、コメントいただければ、相談させていただきます。

▪品質を確認しました。安心してご注文ください。

▪購入後の返品はお断りさせて頂いております。

▪他のサイトにも出品している為突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。



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