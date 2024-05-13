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【特価】 0.709 ファンシー イエロー ダイヤ ルース 裸石 天然 蛍光
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商品の詳細
38,000円→36,000円
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【特価】0.709ctFancyLightBrownishYellowファンシーイエローダイヤモンドダイヤルース裸石天然蛍光大粒中央宝石研究所ソーティング
0.7ctの存在感あるサイズ。
カラーダイヤには、色々な蛍光性ダイヤが
存在し、その光り方は大変ユニークです。
こちらは、なかなか見かけることのない
オレンジ系の蛍光性ダイヤモンド。
マニア必見。相当なレア商品です
【詳細】
主石:天然ダイヤモンド
カラット(Carat):0.709ct
カラー(Color):FancyLightBrownishYellow
クラリティ(Clarity):I1
蛍光性(Fluorescence):MediumOrange
サイズ(Size):5.64-5.70x3.51
【付属品】
中央宝石研究所ソーティング付き
【注意事項】
▪加工依頼も、コメントいただければ、相談させていただきます。
▪品質を確認しました。安心してご注文ください。
▪購入後の返品はお断りさせて頂いております。
▪他のサイトにも出品している為突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。
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商品の説明
【特価】 0.709 ファンシー イエロー ダイヤ ルース 裸石 天然 蛍光 | フリマアプリ ラクマ
【特価】 0.709 ファンシー イエロー ダイヤ ルース 裸石 天然 蛍光
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