ハンドバッグバックレディース婦人バック

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商品の詳細

未使用長期保管のハンドバッグです
タグ等は確認できませんでした

素人採寸
横幅35cm
高さ24cm
マチ幅11cm
素材分かりかねます

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A三ケース保管

商品の説明

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レディースハンドバッグ】人気ランキング2023年決定版

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バック(婦人用) | labiela.com

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