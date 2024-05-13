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美品 トリーバーチ ロビンソン 2way ショルダーバッグ サフィアーノレザー
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-
￥5241税込
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商品の詳細
○アイテム
美品TORYBURCHトリーバーチロビンソン2wayショルダーバッグサフィアーノレザーグレージュハンドバッグトートバッグ肩がけワンショルダー斜めがけバッグ
○サイズ
横33cm
縦20cm
マチ11cm
ハンドル30cm
（平置き実寸）
○状態
目立った傷や汚れも無くまだまだ快適にお使いいただける商品です◎
○カラー
グレージュ
○素材
サフィアーノレザー
○配送
簡易包装にて12時間〜48時間以内に発送いたします。こちらより遅れる場合は予めご連絡させていただきます。
○その他
某リサイクルショップにて鑑定済みの正規店です。
安心してお買い求めくださいませ。
商品配送後、気になった点などありましたら評価前にご一報いただけますと助かります。
最善の対応を取らせていただきます。
592-888
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○サイズ
横33cm
縦20cm
マチ11cm
ハンドル30cm
（平置き実寸）
○状態
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○カラー
グレージュ
○素材
サフィアーノレザー
○配送
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592-888
商品の説明
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