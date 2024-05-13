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値下げ FURLA ショルダーバッグ
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商品の詳細
FURLAフルラ
ショルダーバッグ、クロスボディ
※最後の写真のポーチ類はつきません、バッグのみ
深みのあるべりー色で可愛いです。
ポーチセットで定価33000円でした。
四角だけ少し革がかすれてしまってますが、全体的にかなり綺麗です。
サイズ約縦14.5×横19.5×マチ8cm
ショルダーは斜めがけ、３段階の長さ調節可能
#furla#ショルダーバッグ
#Maisonmargiela#commmedesgarçons#clane#americintage#perverze#un3d#toitvolant#chikakisada#akiranaka#akikoaoki#eimeelaw#stair#miharayasuhiro
#fumikauchida#facetasm#lemaire#toga#sacai#mame#lokitho#drawer#ENFOLD#stair#driesvannoten#carven#mullerofyoshikubo#murral#toga
#thedallas#fumietanaka#belper#leinwanda#kishidamiki
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※最後の写真のポーチ類はつきません、バッグのみ
深みのあるべりー色で可愛いです。
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ショルダーは斜めがけ、３段階の長さ調節可能
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商品の説明
最終値下げ FURLA ショルダーバッグ - ショルダーバッグ
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