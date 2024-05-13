値下げ　FURLA ショルダーバッグ

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フルラ

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商品の詳細

FURLAフルラ
ショルダーバッグ、クロスボディ
※最後の写真のポーチ類はつきません、バッグのみ

深みのあるべりー色で可愛いです。
ポーチセットで定価33000円でした。

四角だけ少し革がかすれてしまってますが、全体的にかなり綺麗です。

サイズ約縦14.5×横19.5×マチ8cm

ショルダーは斜めがけ、３段階の長さ調節可能

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商品の説明

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