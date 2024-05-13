専用JJ63★高級 TASAKIダイヤモンド0.4ct プラチナ ヘッド

商品の詳細

TASAKI田崎ダイヤモンドプラチナ花型フラワーモチーフネックレストップペンダントヘッドジュエリーです。



※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。





●ダイヤモンド個人鑑定

カラー＝Gカラー

クラリティ=SIクラス





●コメント

照り抜群の上質なダイヤモンドをあしらった、TASAKI厳選の高級ジュエリーです。

是非この機会にご入手ください(^_^)





●状態

B



S＝未使用

A＝保管傷程度（ほぼ未使用）

B＝若干の使用感（目立つ傷無し)

C＝使用感有（目立つ傷無し）

D＝目立つ傷有り



※詳しくは写真をご確認ください。

※専門クリーニング済み。





●品質

pt900

ダイヤモンド0.40ct



※宝石は全て天然のものです。





●重量

約1.8g





●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。

トップ全体＝1.35cm×0.62cm

通し穴＝0.48cm×0.20cm





●付属

ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。





●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

無





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他にも宝石等、多く出品しております！

在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！

セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／

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※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)



K1818k18金プラチナpt900pt85085イエローゴールドK18WGホワイトゴールドリングネックレス2ct

KKC7D90B8