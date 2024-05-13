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専用JJ63★高級 TASAKIダイヤモンド0.4ct プラチナ ヘッド

タサキ

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専用JJ63★高級 TASAKIダイヤモンド0.4ct プラチナ ヘッド
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商品の詳細

TASAKI田崎ダイヤモンドプラチナ花型フラワーモチーフネックレストップペンダントヘッドジュエリーです。

※ペンダントヘッドのみの出品です。別途チェーンの在庫はございませんので、付属の対応は一切出来かねます。予めご了承下さい。


●ダイヤモンド個人鑑定
カラー＝Gカラー
クラリティ=SIクラス


●コメント
照り抜群の上質なダイヤモンドをあしらった、TASAKI厳選の高級ジュエリーです。
是非この機会にご入手ください(^_^)


●状態
B

S＝未使用
A＝保管傷程度（ほぼ未使用）
B＝若干の使用感（目立つ傷無し)
C＝使用感有（目立つ傷無し）
D＝目立つ傷有り

※詳しくは写真をご確認ください。
※専門クリーニング済み。


●品質
pt900
ダイヤモンド0.40ct

※宝石は全て天然のものです。


●重量
約1.8g


●サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。
トップ全体＝1.35cm×0.62cm
通し穴＝0.48cm×0.20cm


●付属
ケース※購入時の物では無い。新品紙素材。


●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無



★★★★★★★★★★★★
他にも宝石等、多く出品しております！
在庫は#コンコンジュエリー在庫からご覧ください！！
セット購入で大幅値引き致します＼(^o^)／
★★★★★★★★★★★★

※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)

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商品の説明

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