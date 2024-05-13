ジバンシー ワンピース サイズ38 M

商品の詳細

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カテゴリ：ワンピース

ブランド：GIVENCHY(ジバンシー)

商品名：-

型番：-

男女別：レディース

表記サイズ：38

実寸サイズ：肩幅:約40cm

袖丈(ゆき丈):約20cm

身幅:約48cm

着丈:約94cm

スリット:約14cm

カラー：レッド

コンディションの備考：【外側】

・全体的⇒ヨレ目立つ/薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干

・バック⇒虫食い若干

【内側】

・特筆すべきダメージなし

製造番号・刻印：-

シリアル：***

付属品：なし





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