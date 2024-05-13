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ジバンシー ワンピース サイズ38 M -
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￥1786税込
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商品の詳細
Brandear（ブランディア）が販売しています。
カテゴリ：ワンピース
ブランド：GIVENCHY(ジバンシー)
商品名：-
型番：-
男女別：レディース
表記サイズ：38
実寸サイズ：肩幅:約40cm
袖丈(ゆき丈):約20cm
身幅:約48cm
着丈:約94cm
スリット:約14cm
カラー：レッド
コンディションの備考：【外側】
・全体的⇒ヨレ目立つ/薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干
・バック⇒虫食い若干
【内側】
・特筆すべきダメージなし
製造番号・刻印：-
シリアル：***
付属品：なし
返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。
【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。
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ブランド：GIVENCHY(ジバンシー)
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実寸サイズ：肩幅:約40cm
袖丈(ゆき丈):約20cm
身幅:約48cm
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スリット:約14cm
カラー：レッド
コンディションの備考：【外側】
・全体的⇒ヨレ目立つ/薄っすらと汚れている/毛羽立ち若干
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返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。
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商品の説明
ジバンシー ワンピース サイズ38 M - | フリマアプリ ラクマ
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