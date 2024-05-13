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TOMWOOD イヤーカフ 美品 小さめ

商品の詳細

トムウッドのイヤーカフです

シルバー色で非常に使い勝手が良く、小さめなので男性にも女性にもお使いいただけると思います。



サイズや状態は写真よりご判断いただければと思います。