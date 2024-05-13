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TOMWOOD イヤーカフ　美品　小さめ

トムウッド

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TOMWOOD イヤーカフ　美品　小さめ
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商品の詳細

トムウッドのイヤーカフです
シルバー色で非常に使い勝手が良く、小さめなので男性にも女性にもお使いいただけると思います。

サイズや状態は写真よりご判断いただければと思います。

商品の説明

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