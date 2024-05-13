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【新品】フォンダシオン ルイヴィトン 美術館限定トートバック ポケット付き
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￥3119税込
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商品の詳細
フォンダシオンルイヴィトン
美術館限定トートバッグ
カラー：ホワイト
内ポケット付き
新品・未使用です。
小さく折り畳んでの発送のためシワができるかと思いますがご了承ください。平日のみの発送となりますがよろしくお願いします。
美術館限定トートバッグ
カラー：ホワイト
内ポケット付き
新品・未使用です。
小さく折り畳んでの発送のためシワができるかと思いますがご了承ください。平日のみの発送となりますがよろしくお願いします。
商品の説明
ルイヴィトン美術館限定 トートバッグ ポケット付き キャンバストート ...
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