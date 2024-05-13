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印伝屋2way ハンドバック
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￥2553税込
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商品の詳細
#さくめりなでしこカバン
値段交渉はしていません。値下げ不可です。
●商品名
印伝屋2wayハンドバック
●サイズ
W21cmxH23cmxD9cm
内側ポケット2
ストラップ付属
●カラー···ブラック
柄・デザイン···イカ・ホタル
●素材···鹿なめし革・漆
●状態
写真をご覧下さい。
中古品ですが、大変きれいな品物です。
ストラップをつけるとショルダーバッグになります。
used品としてご理解いただける方にお取引お願いいたします。
公式な古物商オークションで仕入れました。鑑定済みです。
値段交渉はしていません。値下げ不可です。
●商品名
印伝屋2wayハンドバック
●サイズ
W21cmxH23cmxD9cm
内側ポケット2
ストラップ付属
●カラー···ブラック
柄・デザイン···イカ・ホタル
●素材···鹿なめし革・漆
●状態
写真をご覧下さい。
中古品ですが、大変きれいな品物です。
ストラップをつけるとショルダーバッグになります。
used品としてご理解いただける方にお取引お願いいたします。
公式な古物商オークションで仕入れました。鑑定済みです。
商品の説明
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