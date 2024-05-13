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コンバース チャックテイラー オールスター70s ハイ オフホワイト36.5cm
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￥3420税込
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商品の詳細
ConverseChuckTaylorAll-Star70sHiOff-White
型番:163862C
#Converse
#ConverseChuckTaylorAll_Star70sHiOff_White
size：uk4，eur36.5，cm23
2、3回外で履きました。
型番:163862C
#Converse
#ConverseChuckTaylorAll_Star70sHiOff_White
size：uk4，eur36.5，cm23
2、3回外で履きました。
商品の説明
コンバース チャックテイラー オールスター70s ハイ オフホワイト36.5cm
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