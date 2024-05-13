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美品　正規コーチショルダーハンドバッグ

コーチ

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商品の詳細

カラー···ピンク
大事に保管しておりほとんど使用してません

可愛いいピンクです。
ファスナー、ロゴ、金具がゴールド
ポケットは、内側に4つあるので、容量が多くても整理しやすいです。沢山入ります。
底辺33㎝
上辺25㎝
高さ20㎝（持ち手ふくみません）
幅15㎝
ストラップ付き
マグネットがあるので、バッグが自然と閉じてくれるので、安心です。

商品の説明

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