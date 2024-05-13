MIU MIU ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ 金ロゴ レザー

商品の詳細

MIUMIUミュウミュウ折財布二つ折り財布ミニ財布フラップコンパクトコンパクトウォレットマテラッセマトラッセキルティングピンクベージュ桃色ゴールド金具ロゴ金具レザー

もっちりとした肌触りの良いレザーで造られたミュウミュウのコンパクトウォレットです

コンパクトで可愛いデザインですが、お札入れ、小銭入れ、カード収納、多目的収納まで、おザイフとしての機能も充実しております

お買い物で取り出すのが楽しくなるお財布です

■仕様

カラー：ブラック

サイズ：

縦10CM

横13CM

マチ4CM

素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。

付属品

箱、保存袋多目的3

■状態

新品未使用

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他にもブランド品を取り扱っていますので

是非、ご覧頂けたらと思います！​