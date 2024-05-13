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MIU MIU ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ 金ロゴ レザー
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￥4000税込
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商品の詳細
もっちりとした肌触りの良いレザーで造られたミュウミュウのコンパクトウォレットです
コンパクトで可愛いデザインですが、お札入れ、小銭入れ、カード収納、多目的収納まで、おザイフとしての機能も充実しております
お買い物で取り出すのが楽しくなるお財布です
■仕様
カラー：ブラック
サイズ：
縦10CM
横13CM
マチ4CM
素人採寸にはなりますのでご了承くださいませ。
付属品
箱、保存袋多目的3
■状態
新品未使用
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即購入OK
ご覧頂きありがとうございます！
他にもブランド品を取り扱っていますので
是非、ご覧頂けたらと思います！
商品の説明
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レビュー高評価の商品！ MIU MIU ミュウミュウ 二つ折り財布 マテラッセ 金ロゴ レザー
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