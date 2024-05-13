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キプリング × コカコーラ Kipling × Coca Cola ロゴプリント
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商品の詳細
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キプリング×コカコーラKipling×CocaColaロゴプリントボストンバッグ
限定コラボ男女兼用
[ブランド]
キプリング×コカコーラ
Kipling×CocaCola
[実寸サイズ]（素人寸法）
縦:約38.0cm
横:約57.0cm
マチ:約38.0cm
[デザイン]
■内ポケット×2個
内ファスナーポケット×1個
外ファスナーポケット×2個
カラー...グレー
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
素材...ナイロン
バッグサイズ...A4サイズ収納可
＊おまとめ割あり
2点以上おまとめ購入の場合、下記の割引をいたします。
何なりとお申し付けください♪
・2点同時購入：200円
・3点同時購入：300円
・4点同時購入：400円
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他の商品とまとめ買いいただくと
割引がきくので、ぜひ他の商品もご覧くださいませ♡
#オススメバッグはこちら
傷等商品の状態は画像で確認お願いいたします。微細なスレや使用感、見落とし等はどうしてもございます。あくまでも中古品ですので、完璧を求める方や、神経質な方のご購入はお控えください。
梱包はコンパクトに畳んで簡易梱包で発送します。ご了承下さい。
即時購入・値下げ相談歓迎!
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#大容量
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#レディース
#旅行バッグ
#夏バッグ
#春コーデ
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#夏コーデ
#コカコーラ
#限定コラボ
#男女兼用
#メンズ
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限定コラボ男女兼用
[ブランド]
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Kipling×CocaCola
[実寸サイズ]（素人寸法）
縦:約38.0cm
横:約57.0cm
マチ:約38.0cm
[デザイン]
■内ポケット×2個
内ファスナーポケット×1個
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カラー...グレー
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
素材...ナイロン
バッグサイズ...A4サイズ収納可
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商品の説明
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