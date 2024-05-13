キプリング × コカコーラ Kipling × Coca Cola ロゴプリント

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キプリング×コカコーラKipling×CocaColaロゴプリントボストンバッグ

限定コラボ男女兼用





[ブランド]



キプリング×コカコーラ

Kipling×CocaCola



[実寸サイズ]（素人寸法）

縦:約38.0cm

横:約57.0cm

マチ:約38.0cm





[デザイン]

■内ポケット×2個

内ファスナーポケット×1個



外ファスナーポケット×2個





カラー...グレー

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

素材...ナイロン

バッグサイズ...A4サイズ収納可





＊おまとめ割あり

2点以上おまとめ購入の場合、下記の割引をいたします。

何なりとお申し付けください♪

・2点同時購入：200円

・3点同時購入：300円

・4点同時購入：400円

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