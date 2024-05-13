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キプリング × コカコーラ Kipling × Coca Cola ロゴプリント

キプリング

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キプリング × コカコーラ Kipling × Coca Cola ロゴプリント
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キプリング×コカコーラKipling×CocaColaロゴプリントボストンバッグ
限定コラボ男女兼用


[ブランド]

キプリング×コカコーラ
Kipling×CocaCola

[実寸サイズ]（素人寸法）
縦:約38.0cm
横:約57.0cm
マチ:約38.0cm


[デザイン]
■内ポケット×2個
　内ファスナーポケット×1個

　外ファスナーポケット×2個


カラー...グレー
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
素材...ナイロン
バッグサイズ...A4サイズ収納可


＊おまとめ割あり
2点以上おまとめ購入の場合、下記の割引をいたします。
何なりとお申し付けください♪
・2点同時購入：200円
・3点同時購入：300円
・4点同時購入：400円
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割引がきくので、ぜひ他の商品もご覧くださいませ♡

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商品の説明

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