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ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
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￥5750税込
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商品の詳細
クリスチャンディオールの黒のがま口タイプのミニベルトバッグ。クラッチバッグ、メイクバッグ、リップホルダーとしても使えます。裏地も黒のディオールロゴがあり、現在入手困難のバッグです。
アメリカボストンのデパートで購入しました。ダストバッグはありますが、レシートと箱はありません。状態は良いですが、金具部分が保管により黒ずみや曇りがあるので、シルバーポリッシュをお使いください。
カラー...ブラック
種類...パーティーバッグ/結婚式
ディオール
ChristianDior
ブランド
ベルトバッグ
ウエストバッグ
パーティーバッグ
クラッチ
ハード
レザー
アメリカボストンのデパートで購入しました。ダストバッグはありますが、レシートと箱はありません。状態は良いですが、金具部分が保管により黒ずみや曇りがあるので、シルバーポリッシュをお使いください。
カラー...ブラック
種類...パーティーバッグ/結婚式
ディオール
ChristianDior
ブランド
ベルトバッグ
ウエストバッグ
パーティーバッグ
クラッチ
ハード
レザー
商品の説明
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
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