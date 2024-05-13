ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ

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商品の詳細

クリスチャンディオールの黒のがま口タイプのミニベルトバッグ。クラッチバッグ、メイクバッグ、リップホルダーとしても使えます。裏地も黒のディオールロゴがあり、現在入手困難のバッグです。



アメリカボストンのデパートで購入しました。ダストバッグはありますが、レシートと箱はありません。状態は良いですが、金具部分が保管により黒ずみや曇りがあるので、シルバーポリッシュをお使いください。



カラー...ブラック

種類...パーティーバッグ/結婚式



ディオール

ChristianDior

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