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ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ

クリスチャンディオール

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ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
ディオール Christian Dior ベルトバッグ ミニバッグ クラッチ
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商品の詳細

クリスチャンディオールの黒のがま口タイプのミニベルトバッグ。クラッチバッグ、メイクバッグ、リップホルダーとしても使えます。裏地も黒のディオールロゴがあり、現在入手困難のバッグです。

アメリカボストンのデパートで購入しました。ダストバッグはありますが、レシートと箱はありません。状態は良いですが、金具部分が保管により黒ずみや曇りがあるので、シルバーポリッシュをお使いください。

カラー...ブラック
種類...パーティーバッグ/結婚式

ディオール
ChristianDior
ブランド
ベルトバッグ
ウエストバッグ
パーティーバッグ
クラッチ
ハード
レザー

商品の説明

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