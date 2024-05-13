- 当日発送
- 送料無料
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
- 販売価格 ：
-
￥3420税込
- 獲得ポイント ：
- 535ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます❗️
MARIONAマリオナ
OSTRICHオーストリッチ
だちょう鴕鳥ダチョウ
ハンドバッグトートバッグA4サイズ
バック かばん 鞄
手持ち 手提げかばんサブバッグ総柄
レザー 本革 革 皮
通勤 通学 旅行
フォーマル エレガンス おしゃれ
素敵シンプル
大容量メンズレディース
■カラー
パープルPURPLE紫色
■仕様
ポケットの数
外側1
内側6
■付属品
特になし
■素材
レザー
■サイズ(cm)
・ヨコ:15.5
・タテ:17
・マチ:11.5
・持ち手:45
・重量:320g
※平置き測定です。
※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。
■配送
宅配便
コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。
※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。
■購入場所
大手ブランド買取店
ストアのオークション(鑑定済み)
■状態
多少の使用感はありますが、
目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。
まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。
ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！
⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。
■注意事項
・バッグのみの出品になります。
・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。
・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。
・トラブル防止のため、いかなる場合も
購入された方を最優先とさせて頂きます。
・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。
✨✨フォロー割引✨✨
お得なフォロー割を用意しております❗️
詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)
フォロワー限定セールなども行っているので、
是非フォローお待ちしております‼️
他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️
#FBsBrandAvenueExotic
タイプ別はこちら❗️
#FBsBrandAvenueハンドバッグ
古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！
管理番号BF141219B
MARIONAマリオナ
OSTRICHオーストリッチ
だちょう鴕鳥ダチョウ
ハンドバッグトートバッグA4サイズ
バック かばん 鞄
手持ち 手提げかばんサブバッグ総柄
レザー 本革 革 皮
通勤 通学 旅行
フォーマル エレガンス おしゃれ
素敵シンプル
大容量メンズレディース
■カラー
パープルPURPLE紫色
■仕様
ポケットの数
外側1
内側6
■付属品
特になし
■素材
レザー
■サイズ(cm)
・ヨコ:15.5
・タテ:17
・マチ:11.5
・持ち手:45
・重量:320g
※平置き測定です。
※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。
■配送
宅配便
コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。
※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。
■購入場所
大手ブランド買取店
ストアのオークション(鑑定済み)
■状態
多少の使用感はありますが、
目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。
まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。
ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！
⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。
■注意事項
・バッグのみの出品になります。
・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。
・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。
・トラブル防止のため、いかなる場合も
購入された方を最優先とさせて頂きます。
・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。
✨✨フォロー割引✨✨
お得なフォロー割を用意しております❗️
詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)
フォロワー限定セールなども行っているので、
是非フォローお待ちしております‼️
他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️
#FBsBrandAvenueExotic
タイプ別はこちら❗️
#FBsBrandAvenueハンドバッグ
古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！
管理番号BF141219B
商品の説明
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
レディース・バッグ・ハンドバッグのデイリーランキング
-
-
-
2
ヒナリワンピース
ロングワンピース
￥2,590
-
3
【未使用】カルティエ ハッピーバースデー長財布
長財布
￥16,790
-
4
4u キューブバッグ プレミアムレザー
ハンドバッグ
￥3,150
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
アコースティックギター
￥3,960
-
キャラクターグッズ
￥3,305
-
キャラクターグッズ
￥3,367
-
キャラクターグッズ
￥3,319
-
キャラクターグッズ
￥3,822
-