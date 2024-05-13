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Fstoop

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✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます❗️

MARIONAマリオナ
OSTRICHオーストリッチ
だちょう鴕鳥ダチョウ
ハンドバッグトートバッグA4サイズ
バック　かばん　鞄
手持ち　手提げかばんサブバッグ総柄
レザー　本革　革　皮
通勤　通学　旅行
フォーマル　エレガンス　おしゃれ
素敵シンプル
大容量メンズレディース

■カラー
パープルPURPLE紫色

■仕様
ポケットの数
外側1
内側6

■付属品
特になし

■素材
レザー

■サイズ(cm)
・ヨコ:15.5
・タテ:17
・マチ:11.5
・持ち手:45
・重量:320g
※平置き測定です。
※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。

■配送
宅配便
コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。
※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。

■購入場所
大手ブランド買取店
ストアのオークション(鑑定済み)

■状態
多少の使用感はありますが、
目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。
まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。
ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！


⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。

■注意事項
・バッグのみの出品になります。
・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。
・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。
・トラブル防止のため、いかなる場合も
購入された方を最優先とさせて頂きます。
・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。


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お得なフォロー割を用意しております❗️
詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)
フォロワー限定セールなども行っているので、
是非フォローお待ちしております‼️


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#FBsBrandAvenueExotic


タイプ別はこちら❗️
#FBsBrandAvenueハンドバッグ


古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！


管理番号BF141219B

商品の説明

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