✨美品✨MARIONA マリオナ オーストリッチ ダチョウ ハンドバッグ

商品の詳細

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MARIONAマリオナ

OSTRICHオーストリッチ

だちょう鴕鳥ダチョウ

ハンドバッグトートバッグA4サイズ

バック かばん 鞄

手持ち 手提げかばんサブバッグ総柄

レザー 本革 革 皮

通勤 通学 旅行

フォーマル エレガンス おしゃれ

素敵シンプル

大容量メンズレディース



■カラー

パープルPURPLE紫色



■仕様

ポケットの数

外側1

内側6



■付属品

特になし



■素材

レザー



■サイズ(cm)

・ヨコ:15.5

・タテ:17

・マチ:11.5

・持ち手:45

・重量:320g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。



■配送

宅配便

コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。



■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



■状態

多少の使用感はありますが、

目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。

まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。

ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします！





⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。



■注意事項

・バッグのみの出品になります。

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も

購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。





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詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)

フォロワー限定セールなども行っているので、

是非フォローお待ちしております‼️





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#FBsBrandAvenueハンドバッグ





古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください！





管理番号BF141219B