mystic フレアタンクワンピースSET

商品の詳細

購入後試着のみです



素材:トップス綿70%ポリエステル28%ポリウレタン2%ワンピース表地上身頃綿98%ポリウレタン2%表地下身頃

ポリエステル92%ナイロン8%裏地ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:オフホワイト，ブラック

サイズ:FREE



※トップスのサイズは以下を参考にご覧ください。

着丈：前43、後ろ45肩幅：58身幅：116



裏地：あり

伸縮性：あり

光沢感：なし

生地の厚さ：普通



【実寸】

FREE:身幅80肩幅33着丈125.5そで丈-



コンパクトに折りたたんで発送いたしますことをご了承下さい