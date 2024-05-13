mystic フレアタンクワンピースSET

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ミスティック

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商品の詳細

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素材:トップス綿70%ポリエステル28%ポリウレタン2%ワンピース表地上身頃綿98%ポリウレタン2%表地下身頃
ポリエステル92%ナイロン8%裏地ポリエステル100%
原産国:中国
カラー:オフホワイト，ブラック
サイズ:FREE

※トップスのサイズは以下を参考にご覧ください。
着丈：前43、後ろ45肩幅：58身幅：116

裏地：あり
伸縮性：あり
光沢感：なし
生地の厚さ：普通

【実寸】
FREE:身幅80肩幅33着丈125.5そで丈-

コンパクトに折りたたんで発送いたしますことをご了承下さい

商品の説明

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