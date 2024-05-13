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mystic フレアタンクワンピースSET
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商品の詳細
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素材:トップス綿70%ポリエステル28%ポリウレタン2%ワンピース表地上身頃綿98%ポリウレタン2%表地下身頃
ポリエステル92%ナイロン8%裏地ポリエステル100%
原産国:中国
カラー:オフホワイト，ブラック
サイズ:FREE
※トップスのサイズは以下を参考にご覧ください。
着丈：前43、後ろ45肩幅：58身幅：116
裏地：あり
伸縮性：あり
光沢感：なし
生地の厚さ：普通
【実寸】
FREE:身幅80肩幅33着丈125.5そで丈-
コンパクトに折りたたんで発送いたしますことをご了承下さい
素材:トップス綿70%ポリエステル28%ポリウレタン2%ワンピース表地上身頃綿98%ポリウレタン2%表地下身頃
ポリエステル92%ナイロン8%裏地ポリエステル100%
原産国:中国
カラー:オフホワイト，ブラック
サイズ:FREE
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着丈：前43、後ろ45肩幅：58身幅：116
裏地：あり
伸縮性：あり
光沢感：なし
生地の厚さ：普通
【実寸】
FREE:身幅80肩幅33着丈125.5そで丈-
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商品の説明
2サイズ展開】フレアタンクワンピースSET | mystic(ミスティック ...
2サイズ展開】フレアタンクワンピースSET | mystic(ミスティック ...
mystic（ミスティック）の「フレアタンクワンピースSET（ワンピース ...
２サイズ展開】ノースリフレアタンクワンピースSET | mystic ...
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セール】フレアタンクワンピースSET（ワンピース）｜mystic ...
２サイズ展開】ノースリフレアタンクワンピースSET | mystic ...
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クスミアキ｜mysticのワンピースを使ったコーディネート - WEAR
mystic フレアタンクワンピースSET | フリマアプリ ラクマ