  • 革　トートバッグ　ダークブラウン　ブラウン
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革　トートバッグ　ダークブラウン　ブラウン

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革　トートバッグ　ダークブラウン　ブラウン
革　トートバッグ　ダークブラウン　ブラウン
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商品の詳細

革のバッグになります。

使用感などは写真をご参照ください。

色は、ダークブラウンよりのブラウンだと思います。

濡れがないよう、梱包材にくるんで発送いたします。

♯トートバッグ

商品の説明

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