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革 トートバッグ ダークブラウン ブラウン
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￥3108税込
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商品の詳細
革のバッグになります。
使用感などは写真をご参照ください。
色は、ダークブラウンよりのブラウンだと思います。
濡れがないよう、梱包材にくるんで発送いたします。
♯トートバッグ
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色は、ダークブラウンよりのブラウンだと思います。
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商品の説明
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