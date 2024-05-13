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アンテプリマ 2wayバック
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商品の詳細
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2、3回使用しただけなので美品です。
ショルダー取り外し可能です。
色はホワイト系です。
サイズは縦26、横34センチです。
発送はバックのみになります。
小さくして発送します。
2、3回使用しただけなので美品です。
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色はホワイト系です。
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商品の説明
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