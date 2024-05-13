アンテプリマ　2wayバック

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商品の詳細

正規店で購入しました。

2、3回使用しただけなので美品です。

ショルダー取り外し可能です。

色はホワイト系です。

サイズは縦26、横34センチです。

発送はバックのみになります。
小さくして発送します。

商品の説明

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