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kate spade new york ショルダーウォレット
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商品の詳細
katespadenewyorkショルダーウォレット
ベビーピンク
ほとんど使わずにいました。
とっても綺麗な美品です。
スマホもすっぽりと入ります。
ハンカチやティッシュなども入ります。
縦12×横19×マチ4
ビニールに包んで宅急便コンパクトに入れて発送します。
値下げ不可です❌
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スマホもすっぽりと入ります。
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商品の説明
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