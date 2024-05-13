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タイラー キャリーオール 28 シグネチャー キャンバス

コーチ

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タイラー キャリーオール 28 シグネチャー キャンバス
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商品の詳細

COACHのハンドバッグです。2021年の4月頃初任給で購入しました。数回使用したのみですので目立つ傷や汚れはありません。
素材、サイズは分かりやすく公式ホームページのスクショを引用させて頂きました。

●その他、注意事項：
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の説明

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