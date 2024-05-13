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トクコ トートバック サボテン柄
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￥3432税込
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商品の詳細
サボテン柄がオシャレです。
カラー···ブラック
素材···コットン
バッグサイズ···A4サイズ収納可
持ち手 牛革
縦25横42マチ12
カラー···ブラック
素材···コットン
バッグサイズ···A4サイズ収納可
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商品の説明
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