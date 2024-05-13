ルイ ヴィトン セカンドバッグ モノグラムデニム ブルーマルチカラー レッド 青

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商品の詳細

セット販売。かなり美品です。



3度ほどしか使ってません。

梅田阪急百貨店にて購入。



商品説明■



【ブランド】LOUISVUITTON

【素材】モノグラムデニム

【カラー】ブルーマルチカラー×レッド／ゴールド金具

【サイズ(cm)】約W23cmxH16cmxD1cmストラップ：約20cm

【重量】約130g

【生産国】スペイン

【製造番号】CA4189

【商品紹介】ローデニムとウォッシュデニムの濃淡でダミエパターンを表現したデニム地に、モノグラムモチーフが描かれた個性的なポーチ「CITYPOCHETTE」。日常の必需品を収納できる、実用性に優れたファスナー開閉式のポーチです。ストラップをつければクラッチスタイルにもなります。

【付属品】箱、保存袋



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