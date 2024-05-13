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ルイ ヴィトン セカンドバッグ モノグラムデニム ブルーマルチカラー レッド 青

ルイヴィトン

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ルイ ヴィトン セカンドバッグ モノグラムデニム ブルーマルチカラー レッド 青
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商品の詳細

セット販売。かなり美品です。

3度ほどしか使ってません。
梅田阪急百貨店にて購入。

商品説明■

【ブランド】LOUISVUITTON
【素材】モノグラムデニム
【カラー】ブルーマルチカラー×レッド／ゴールド金具
【サイズ(cm)】約W23cmxH16cmxD1cmストラップ：約20cm
【重量】約130g
【生産国】スペイン
【製造番号】CA4189
【商品紹介】ローデニムとウォッシュデニムの濃淡でダミエパターンを表現したデニム地に、モノグラムモチーフが描かれた個性的なポーチ「CITYPOCHETTE」。日常の必需品を収納できる、実用性に優れたファスナー開閉式のポーチです。ストラップをつければクラッチスタイルにもなります。
【付属品】箱、保存袋

商品はすべて正規品・本物でございます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の説明

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