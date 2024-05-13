viviennewestwood バッグストラップ付き

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商品の詳細

viviennewestwoodバッグ
ストラップ付き
中古品

サイズ横25cm(縫い目から縫い目まで20cm)
　　　まち6cm
　　　高さ29cmとって含む(カバン本体のみ14cm)

ハンドカバンです。
汚れや色落ちあります。
使えないほどでは全くないです。
ストラップは両方取り外し可能です。
ハートの方はちょっと紐の箇所が弱いかな？と言う感じです。
気にならないかたお待ちしております。

商品の説明

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