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viviennewestwood バッグストラップ付き
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￥3471税込
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商品の詳細
viviennewestwoodバッグ
ストラップ付き
中古品
サイズ横25cm(縫い目から縫い目まで20cm)
まち6cm
高さ29cmとって含む(カバン本体のみ14cm)
ハンドカバンです。
汚れや色落ちあります。
使えないほどでは全くないです。
ストラップは両方取り外し可能です。
ハートの方はちょっと紐の箇所が弱いかな？と言う感じです。
気にならないかたお待ちしております。
ストラップ付き
中古品
サイズ横25cm(縫い目から縫い目まで20cm)
まち6cm
高さ29cmとって含む(カバン本体のみ14cm)
ハンドカバンです。
汚れや色落ちあります。
使えないほどでは全くないです。
ストラップは両方取り外し可能です。
ハートの方はちょっと紐の箇所が弱いかな？と言う感じです。
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商品の説明
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