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マイケルコース ショルダーバッグ MICHAEL KORS 2in1

マイケルコース

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マイケルコース ショルダーバッグ MICHAEL KORS 2in1
マイケルコース ショルダーバッグ MICHAEL KORS 2in1
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商品の詳細

マイケルコースアウトレット

MICHAELMICHAELKORS

DARIA2IN1サッチェルスモール

商品仕様
素材:牛革
開け口の仕様
\u003cハンドバッグ\u003e
マグネットクロージャー
\u003cポーチ\u003e
トップジップ
内側ポケット
ドロップポケット×1(ポーチ内)
サイズ:
高さ:18cm幅:22cmマチ:11cmハンドル:26cmドロップ:9cmショルダー:106cm〜124cm

外側のバッグは1回使用し、中のバッグは数回使用しました。

商品の説明

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