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MARNI シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ
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￥34200税込
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商品の詳細
定価159,500円
お値下げ可能です、コメントください＾＾
写真よりかは目立ちませんが表面少し汚れ？白くなっているところがあります。
店舗で購入しました！
保存袋、タグ保管しているのでまた写真アップ後、ご確認ください
カラー···ブラック
以下オンライストアより
光沢のあるカーフスキン製MUSEOバッグ.ショッピングバッグ、内付けしたハンドル.長さ調節·取外し可能なショルダーストラップ、内側にドローストリング付きの巾着.ゴールドカラーのマルニのロゴプリント.イタリア製
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写真よりかは目立ちませんが表面少し汚れ？白くなっているところがあります。
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光沢のあるカーフスキン製MUSEOバッグ.ショッピングバッグ、内付けしたハンドル.長さ調節·取外し可能なショルダーストラップ、内側にドローストリング付きの巾着.ゴールドカラーのマルニのロゴプリント.イタリア製
商品の説明
シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ | Marni
MARNI｜シャイニー＆スムースカーフスキンMUSEOトートバッグ (MARNI ...
シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ナノ ショッピングバッグ ...
シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ
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