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MARNI シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ

マルニ

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MARNI シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ
MARNI シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ
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定価159,500円
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カラー···ブラック

以下オンライストアより

光沢のあるカーフスキン製MUSEOバッグ.ショッピングバッグ、内付けしたハンドル.長さ調節·取外し可能なショルダーストラップ、内側にドローストリング付きの巾着.ゴールドカラーのマルニのロゴプリント.イタリア製

商品の説明

MARNI シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ
シャイニー＆スムースカーフスキン MUSEO ショッピングバッグ | Marni

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